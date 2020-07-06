الطقس.. المحافظات تقترب من الـ50 مئوية

2020/07/06 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في أغلب المدن العراقية، حيث من المتوقع أن تبلغ في مدينة البصرة جنوبي البلاد 49 درجة مئوية. وقال المتنبئ الجوي حسين الاسدي، في بيان إنه “من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا، في اغلب مناطق البلاد، لتبلغ في بعض المدن درجات تقترب من الـ50 درجة مئوية، خصوصاً مناطق جنوب ووسط […]

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