الصحة العالمية : مهتمون بتعزيز التعاون مع روسيا في تطوير لقاح لكورونا

2020/07/06 | 09:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعربت كبيرة الخبراء العلميين في منظمة الصحة العالمية سوميا سفاميناثان، عن اهتمام المنظمة بتوسيع التعاون مع روسيا في إطار تطوير الأدوية واللقاحات ضد فيروس كورونا.وقالت سفاميناثان: “نعلم أن دواء أفيفافير يخضع للاختبار في روسيا حيث يجري اختباران أو ثلاثة له، ونحن في انتظار نتائجها”.وأضافت: “علاوة على ذلك، نحن مهتمون […]

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