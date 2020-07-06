أميركا.. طائرتان صغيرتان تصطدمان فوق بحيرة في ولاية أيداهو

2020/07/06 | 09:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصطدمت طائرتان صغيرتان فوق بحيرة في شمال ولاية أيداهو بالولايات المتحدة.ونقلت قناة CNN عن ممثل مكتب الشريف المحلي، يوم أمس الأحد، أن الحادث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.وقال ممثل الشريف، إنه تم حتى الآن العثور على جثتين لشخصين، وأنه يوجد بين القتلى بعض القاصرين.وأشار إلى أن حطام الطائرتين غرق في مياه […]

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