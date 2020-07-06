للحماية من “ضربة الشمس” جرب هذه الاطعمة

2020/07/06 | 09:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يساهم ترطيب الجسم في الوقاية من التعرض لضربة الشمس، ويتم ذلك من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من المياه، حيث يفقد الجسم السوائل عن طريق التعرق.إليك بعض الأطعمة التي تساعد على الوقاية من ضربات الشمس، بحسب ما ذكر موقع “Eat this” العلمي.الخياريحتوي الخيار على 95% من المياه، كما يتميز بقلة السعرات الحرارية، […]

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