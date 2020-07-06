رئيس برشلونة: لن نقيل سيتين وتقنية الفيديو لا تظهر بالأداء الذي نريده

2020/07/06 | 09:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، كل الشائعات حول إقالة المدير الفني كيكي سيتين من منصبه، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.وقال بارتوميو، خلال تصريحات نقلتها قناة “موفيستار” الإسبانية: “تقنية الفيديو لا تظهر بالأداء الذي نريده جميعًا، ومنذ أن عاد النشاط بعد التوقف، كانت هناك العديد من المباريات لم تكن عادلة وكان هناك […]

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