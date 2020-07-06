واشنطن تعلق على سقوط صواريخ في المنطقة الدولية ببغداد: نحن على علم

2020/07/06 | 09:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، الاثنين، أن الوزارة على علم بالتقارير التي تحدثت عن سقوط صواريخ على المنطقة الدولية في بغداد.وقال المتحدث، بحسب موقع "الحرة"، إن "أجهزة الأمن العراقية تقود التحقيق في هذا الأمر".وأضاف أن "تهديد الهجمات الصاروخية "خطير ليس لنا وحدنا بل للحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية المجاورة وسكان المنطقة الدولية السابقة والمناطق المحيطة".وذكّر المتحدث باسم الخارجية الأميركية بـ"التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية مايكل بومبيو الأربعاء الماضي والتي أثني فيها على الحكومة العراقية لإخضاعها جميع الجماعات المسلحة لسيطرتها، بما في ذلك تلك التي تطلق الصواريخ على مرافق الحكومة العراقية".وقال الوزير بومبيو كذلك إن "وجود هؤلاء الفاعلين الخارجين عن القانون لا يزال يشكل أكبر عقبة أمام المساعدة الإضافية أو الاستثمار الاقتصادي" للبلاد.وأضاف أن "العالم لكي يساعد العراق، على العراق أن يساعد نفسه أولا، وأن أفعال بغداد هي خطوة في الاتجاه الصحيح ونحن نشيد بها".وجاءت تصريحات الخارجية الأميركية بعد تقارير عن تعرض مطار بغداد ليل الأحد، إلى قصف بصاروخ لم ينفجر، حسب وسائل إعلام عراقية.ولكن خلية الإعلام الأمني العراقية نفت سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي.وجاء في بيان رسمي للخلية الأحد "لم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد أي إطلاق صواريخ لغاية الساعة 0050 وندعو وسائل الإعلام توخي الدقة وأخذ المعلومات من خلية الاعلام الأمني حصرا".وكان صاروخ كاتيوشا قد استهدف في وقت سابق الأحد المنطقة الخضراء حيث مقر سفارة الولايات المتحدة في بغداد، في هجوم جديد على المصالح الأميركية بعد أسبوع من عملية اعتقال وإطلاق سراح مقاتلين موالين لإيران على خلفية تلك الهجمات.ومنذ أكتوبر 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب إضافة إلى السفارة الأميركية في بغداد.

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