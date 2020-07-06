التقاط صورة عالية الدقة لفيروس كورونا

2020/07/06 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تمكن باحثون أتراك في جامعة فرات بولاية ألازيغ شرقي تركيا، من تصوير فيروس كورونا المستجد بشكل ثلاثي الأبعاد، عبر مجهر فائق الدقة.وبفضل المجهر الذي تم تطويره في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، تمكن العلماء من تصوير الفيروس وهو أصغر من قطر الشعرة بـ750 مرة.وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، قال عضو […]

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