نواب يطالبون الكاظمي باتخاذ موقف من نيران السفارة

2020/07/06 | 09:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر عدد من النواب، ماقامت به السفارة الأميركية في بغداد من اطلاق للنار واستخدام منظومة دفاع جوي من دون العودة او اخذ موافقة العراق....

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