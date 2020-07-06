البعيجي يستغرب موقف الحكومة الخجول مما يجري من احتلال للاراضي العراقية

2020/07/06 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استغرب النائب منصور البعيجي موقف الحكومة العراقية الخجول مما يجري من احتلال للاراضي العراقية من قبل الجانب التركي وانتهاك لسماء العراق من قبل الامريكان مقابل صمت مطبق من قبل الحكومة جراء مايحصل.واشار البعيجي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان تركيا تقوم بعمليات عسكرية داخل الاراضي العراقية تحت ذريعة محاربة […]

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