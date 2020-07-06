وزير التعليم يبحث مع حملة الشهادات العليا فتح نوافذ بديلة في سوق العمل

2020/07/06 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التعليم العالي نبيل عبد الصاحب، الاثنين، مع وفد من حملة الشهادات العليا فتح نوافذ بديلة في سوق العمل.وذكر بيان لوزارة التعليم تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي استقبل اليوم، وفدا من حملة الشهادات العليا لمناقشة أفق الحلول الممكنة لتوظيف هذه الطاقات ضمن مؤسسات القطاع العام والخاص”.وأكد […]

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