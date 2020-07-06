في ساعة متأخرة.. المتحدث باسم مكتب الكاظمي يعلن استقالته

2020/07/06 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين البكري، الاثنين، عن استقالته من منصبه وذلك بعد أربعة ايام على تعيينه.وقال البكري على صفحته بالفيسبوك واطلعت عليه /المعلومة/، “أعلن إستقالتي من منصب المتحدث الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وذلك لظروفي الخاصة”.وختم البكري تغريدته بالقول: “أمنا وسلاماً ومحبة للعراق والعراقيين ..مع أسمى إعتباري”.ولم […]

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