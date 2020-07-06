البنك الدولي يصنف تونس في قائمة اقتصادات الدخل الوسيط

2020/07/06 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبقى البنك الدولي على الاقتصاد التونسي بين الاقتصادات ذات العائد الوسيط للفترة 2020 /2021.وتم تغيير موقع عدة بلدان ضمن شريحة التوزيع الخاصّة بالتصنيف هذا العام، تشمل النيبال ورومانيا وتنزانيا والجزائر والسودان وسريلانكاويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع مجموعات تشمل الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى والدخل المتوسط الأعلى والدخل المرتفع.وللحفاظ على عتبات تصنيف الدخل حتى […]

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