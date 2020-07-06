2020/07/06 | 10:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..نفت خلية الإعلام الأمني اليوم الإثنين استهداف مطار بغداد الدولي بهجوم صاروخي داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وأخذ المعلومات منها حصراً.وذكرت الخلية في تغريدة ان وسائل إعلام متعددة تناقلت خبراً عّن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي وان الخلية تنفي هذا الخبر تماماً ولَم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تنفي استهداف مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تنفي استهداف مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).