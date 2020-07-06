2020/07/06 | 10:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت جامعة ديالى، الاثنين، عن نيل براءة اختراع بتصنيع جهاز متطور ومهم للهزات الارضية.وقال مدير اعلام جامعة ديالى علي العلكاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية عامر محمد ابراهيم على براءة اختراع من وزارة التخطيط العراقية / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتمكنه والفريق البحثي من تصميم تصنيع وفحص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة ديالى تعلن نيل براءة اختراع بتصنيع جهاز متطور) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة ديالى تعلن نيل براءة اختراع بتصنيع جهاز متطور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).