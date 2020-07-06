المنافذ الحدودية تضبط شاحنة محملة بمادة كارتون مخالفة للضوابط الكمركية

2020/07/06 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ضبطت هيئة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار، شاحنة محملة بمادة كارتون فارغ بوزن إجمالي (7طن) حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية.وذكرت المنافذ في بيان تلقته المستقلة أن “عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن […]

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