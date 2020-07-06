المكسيك: حصيلة قياسية جديدة في إصابات ووفيات كورونا

2020/07/06 | 10:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل 4683 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الإصابات إلى 256848، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30639 بعد تسجيل 273 وفاة جديدة.وسبق لمدير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن كرر أكثر من مرة أن عدد إصابات ووفيات كورونا الحقيقي ربما يكون أكبر مما هو معلن.ورجحت […]

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