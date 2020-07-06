النفط تعلن سد حاجة العراق من الغاز السائل

2020/07/06 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، الاثنين، أن إنتاجها كفيل بسد الحاجة المحلية للبلاد، والذي تصل معدلاته الى 4500 طن، بينما أكدت زيادة اعداد العجلات التي قامت بنصب منظومات الغاز بدل البنزين الى 11 الف عجلة بالتزامن مع ارتفاع اعداد المنافذ الخاصة بتجهيزهم.

وقال مدير الشركة علي عبد الكريم الموسوي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن شركته “وبجميع فروعها تنتج يوميا ما يقارب 4500 طن من مادة الغاز السائل وهذه الكميات متوفرة وتسد حاجة البلاد”.

وأضاف الموسوي، أن “انتاج الشركة من اسطوانات الغاز يصل الى 380 الف اسطوانة توزع بين المواطنين من خلال المنافذ والساحات والباعة الجوالين بالرغم من اجراءات فرض الحظر الصحي، حيث ان هناك تعاوناً ملحوظاً من قبل الاجهزة الامنية والوزارات الساندة لايصال المنتوج للمواطنين بسلاسة ويسر”.

وأوضح، أن “الشركة مستمرة ايضا بتنفيذ خطتها الخاصة بتحوير منظومات البنزين في العجلات الى الغاز، لا سيما أنَّ نسبة النقاوة في مادة الغاز المجهز للعجلات تصل الى 110 بالمئة وبسعر 200 دينار للتر الواحد في حين تصل نسبة نقاوة البنزين المحسن الى 85 بالمئة وبسعر 850 دينارا للتر، مؤكدا أنَّ اسعار الغاز في العراق مدعومة، فضلا عن ان المنظومات التي يتم نصبها من قبل الشركة تأتي ضمن المواصفات العالمية”.

ونبه الموسوي على ان “الشركة لديها ورشة كبيرة لنصب منظومات الغاز في الدورة وهي تعمل وفق المواصفات العالمية بشهادة ذوي الاختصاص وتسعى الى بناء ورش بالمستوى نفسه في محافظات البصرة، النجف، نينوى، اضافة الى مدينة الفلوجة”، موضحا ان “اعداد العجلات حاليا بلغت 11 الف عجلة وهناك خطة لتحوير العجلات الحكومية بالكامل والبالغة 80 الف عجلة”.





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