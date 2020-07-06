محافظة بغداد: مشروع المستشفيات الأربع سينجز خلال عام ونصف

2020/07/06 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، ان مشروع المستشفيات الاربعة في الحرية، الشعب ، الفضيلية والحسينية سينجز خلال عام ونصف العام حال توفر السيولة المالية.وقال النائب الفني لمحافظة بغداد علي العيثاوي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز” ، ان “مشروع المستشفيات الاربعة الذي بدأت بتنفيذه المحافظة منذ عام 2014 يعد من المشاريع الستراتيجية […]

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