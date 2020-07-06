كبار البنوك الكندية تنظم لمقاطعة الفيسبوك بسبب خطاب الكراهية

2020/07/06 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انظمت كبار البنوك الكندية إلى المقاطعة الواسعة النطاق لشركة فيسبوك التي بدأتها جماعات الحقوق المدنية الأمريكية في مسعى منها للضغط على أكبر منصة في العالم لوسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ خطوات ملموسة لمنع خطاب الكراهية.وأعلنت حتى الآن أكثر من 400 علامة تجارية عن سحب الإعلانات من فيسبوك في إطار حملة (Stop Hate for Profit) التي […]

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