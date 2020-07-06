2020/07/06 | 10:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، إتلاف أدوية بشرية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية في طريبيل .وقالت الهيئة في بيان، ان "مركز جمرك طريبيل الحدودي قام بإتلاف أرسالية أدوية بشرية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري ".وأكدت الهيئة ان "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض وبحضور الجهات ذات العلاقة في المركز المذكور وفق احكام المادة ( ٦٨/ ثانيا ) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة١٩٨٤المعدل وحسب الشروط الصحية المطلوبة".واشارت الهئية الى ان "هذا الاجراء يأتي ضمن مجموعة إجراءات مشددة تقوم بها الكمارك في مراكزها الحدودية للحد من دخول المواد المخالفة و الممنوعة والتي تمس حياة وسلامة المواطنين".

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