وزارة الزراعة توضح حقيقة استيراد المحاصيل من لبنان

2020/07/06 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الزراعة الاتفاق مع الجانب اللبناني على استيراد محاصيل زراعية متوفرة محلياً.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، اليوم الاثنين، ان “الوزارة لديها روزنامة زراعية تمنع استيراد المحاصيل الموفرة محليا دعماً منها للمنتج المحلي و تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة الانتاج الزراعي وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام ، مؤكداً توفير اكثرمن ٢٨مادة زراعية نباتية […]

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