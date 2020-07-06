وزارة العمل: نسقنا مع الداخلية لإيقاف منح إقامة ودخول العمالة الوافدة دون تراخيص عمل

2020/07/06 | 10:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تنسيقها مع وزارة الداخلية لإيقاف منح اقامة ودخول العمالة الوافدة الى البلاد بدون تراخيص عمل.واكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي السماح للوافدين منهم بالدخول بعد الحصول على اجازة عمل بحسب قانون العمل … Readmore

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