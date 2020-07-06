2020/07/06 | 10:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة تبدأ مع اليونسيف حملة توعية من مخاطر الفايروس تسجيل 2125 إصابة بكورونا و105 حالات وفاة بغداد – الزمان تباشر وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع منظمة اليونسيف حملة توعوية لمكافحة وباء كورونا في ظل الارتفاع المتصاعد بالاصابات .
فقد تم فحص 11711 نموذجاُ في كافة المختبرات المختصة في العراق ليوم امس […]
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فقد تم فحص 11711 نموذجاُ في كافة المختبرات المختصة في العراق ليوم امس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق : تسجيل 2125 إصابة بكورونا و105 حالات وفاة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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