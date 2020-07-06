العراق : تسجيل 2125 إصابة بكورونا و105 حالات وفاة 

2020/07/06 | 10:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تبدأ مع اليونسيف حملة توعية من مخاطر الفايروس تسجيل 2125 إصابة بكورونا و105 حالات وفاة بغداد – الزمان تباشر وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع منظمة اليونسيف حملة توعوية لمكافحة وباء كورونا في ظل الارتفاع المتصاعد بالاصابات .فقد تم فحص 11711 نموذجاُ في كافة المختبرات المختصة في العراق ليوم امس […]

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