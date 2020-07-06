2020/07/06 | 10:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة: إدانة عملياتنا في العراق كوميديا سوداء الكاظمي يطالب تركيا بإيقاف الإعتداءات المتكررة بغداد – الزمان دان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاعتداءات التركية على العراق وطالب بوقف فوري، كاشفا عن تسليم الحكومة التركية رسالتي احتجاج رسميتين شديدتي اللهجة، فيما وصفت وزارة الخارجية التركية إدانة العمليات التركية ضد (الإرهاب) بأنها (كوميديا سوداء).وقال الناطق […]

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