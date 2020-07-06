2020/07/06 | 10:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدانة واسعة لقيام السفارة الأمريكية بإختبار منظومة باتريوت وسط بغداد وإنتهاك السيادة بغداد – قصي منذر دانت شخصيات وقوى سياسية امس قيام السفارة الامريكية لدى بغداد بإجراء إختبار لمنظومة باتريوت وسط العاصمة وحذرت من أن هذا الفعل ينذر باستمرار انتهاك السيادة الوطنية وحرمة الدولة العراقية.ووصف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن […]

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