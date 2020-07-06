اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف منتخب الركبي

2020/07/06 | 10:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الركبي العراقية اصابة لاعب المنتخب الوطني للركبي ونادي الاسكان غيث كاظم بفيروس كورونا المستجد.

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