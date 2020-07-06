كيف ستجري وزارة التربية الامتحانات الوزارية في زمن كورونا؟

2020/07/06 | 10:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنسقت وزارة التربية مع وزارات الاتصالات، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء لانجاح سير الامتحانات الوزارية، التي من المؤمل ان تبدأ في الـ8 من آب المقبل، بينما منعت الادارات المدرسية من التأشير على الدفاتر الامتحانية الخاصة بنصف السنة للعمل بقرار العشر درجات الذي صدر مؤخرا.وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، إن "الوزارة نسقت مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الكهرباء والاتصالات لإنجاح سير الامتحانات الوزارية لطلبة السادس الاعدادي الدور الاول للعام الدراسي الحالي 2019 - 2020 و التي من المؤمل ان تبدأ في الـ8 من آب المقبل"، منوها بأن "التنسيق تم معها من اجل الاعداد لخطة اجراء الامتحانات في ظل جائحة كورونا والتي ستكون مختلفة عن الاعوام الماضية لكونها ستكون مصحوبة باجراءات وقائية غير مسبوقة".وافاد بأن "الوزارة على اتم الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من اجل ضمان نجاحها لتوفير اجواء ملائمة للطلبة والملاكات التربوية داخل المراكز الامتحانية لضمان سلامة الجميع وحفاظا على مستقبلهم الدراسي باكمال مسيرتهم التعليمية وعدم توقفها للتأهل الى الحياة الجامعية"، مضيفا ان الوزارة "اعدت خطة لسلامة الطلبة عند اجراء الامتحانات وعدم الاحتكاك بينهم من خلال تخصيص يوم امتحاني لطلبة الفرع الادبي واليوم الذي يليه للفرع التطبيقي واليوم الذي بعده للفرع الاحيائي، تطبيقاً للشروط الصحية الخاصة بوزارة الصحة وخلية الازمة من جانب و لتخفيف زخم تواجد الطلبة داخل القاعات الامتحانية".واكد السعدون ان ا"لوزارة وجهت المديريات والادارات المدرسية ان يقوم مدير المدرسة بالرجوع الى سجل الدرجات الخاص بالمدرسة وتسجيل درجة الطالب التي هي ( 40) فما فوق ليتم تعديلها الى ( 50)"، مبينا ان "درجة القرار تضاف في سجل الدرجات الخاص بالمدرسة (السجل الوسطي) وعدم التلاعب بالدفتر الامتحاني للطالب ووجهت الوزارة منع التدوين او التأشير على دفتر التلميذ والطلبة لأي سبب كان".وأردف، أن "إضافة العشر درجات بحسب اخر قرار للوزارة يتم على اساس الغاء اي درجة قرار سابقة ليتم اعتماد درجة القرار الحالية باضافة (10 درجات) للتلاميذ والطلبة من (الصف الخامس الابتدائي الى الصف الخامس اعدادي) وبضمنهم تلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الصف الثالث متوسط".

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