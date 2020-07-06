الصين ترسل مساعدات طبية الى جامعة الدول العربية

2020/07/06 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت جامعة الدول العربية، الأحد، شحنة من المساعدات الطبية لمكافحة مرض فيروس كورونا المستجد، كهبة من الحكومة الصينية.وقام سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانغ بتسليم شحنة المساعدات، لمسؤولين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.وقال لياو، في تصريحات للصحفيين، عقب تسليم شحنة المساعدات، إنه بعد ظهور المرض شاركت الصين الدول العربية المختلفة بخبرات […]

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