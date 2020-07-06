2020/07/06 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت تقارير صحفية، الى ان أجهزة الحواسب المحموله بنظام Chrome OS ستحصُل على تدعيم من Steam.والحواسب المكتبيه والمحموله دائماً ما تحصد الثمار كله عندما يكون يانعاً وبكل سهوله، وهذا يكون بفضل أنظمة تشغيلها التي تدعم عملية التوافق على نطاق واسع مع جميع الأجهزه الإلكترونيه والتطبيقات البرمجيه الحديثه.لكن للأسف هناك بعض الحواسب التي لا […]

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