ديالى تعلن ارتفاع نسبة الشفاء العام من فيروس كورونا الى 49%

2020/07/06 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن ارتفاع نسبة الشفاء العام من فيروس كورونا الى 49%.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ديالى سجلت 66 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية لترتفع الاحصائية التراكمية لحالات الشفاء الى 834 حالة من اصل 1685 حالة اصابة مؤكدة اي بمعنى […]

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