النفط ترفد طيران الجيش والقوة الجوية بأربعة ملايين لتر من وقود الطائرات

2020/07/06 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاثنين (06 تموز 2020)، رفد طيران الجيش والقوة الجوية بأربعة مل...





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