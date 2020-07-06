كورونا يغلق الطريق بين ولايتين استراليتين في حادثة أولى منذ 100 عام

2020/07/06 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وسائل إعلام دولية، اليوم الاثنين، أن السلطات الأسترالية قامت بإغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيوساوث ويلز لأول منذ 100 سنة، وذلك بعد انتشار وتفشي فيروس كورونا في الولايتين.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن هيئة الإذاعة الاسترالية، أن أستراليا أغلقت الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، لأول مرة منذ 100 سنة، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات إلى فرض تطبيق أوامر صارمة للتباعد الاجتماعي في 30 ضاحية وفرض عزل عام كامل في مختلف المناطق.

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر طبي، في صحة ديالى، الاثنين (06 تموز 2020)، عن تسجيل 61 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "دائرة صحة ديالى سجلت 61 اصابة جديدة بفيرو

بغداد اليوم- متابعة

طرح عالم بريطاني رواية جديدة بشأن كورونا المستجد، تشير إلى أن الفيروس كان موجودا وبحالة "نائمة" قبل فترة طويلة من اندلاع الوباء في مدينة ووهان الصينية.

وأعرب الدكتور توماس جيفرسون، كبير الباحثين في "مركز الطب

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن دفن 90 متوفياً بفيروس كورونا المستجد.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيأة الحشد الشعبي تواصل نقل جثامين المتوفين

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