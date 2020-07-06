توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم المحافظات

2020/07/06 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، حالة الطقس ليوم الإثنين.

وقالت الهيئة في بيان تلقتته (بغداد اليوم)، إن "حالة الطقس ليوم الإثنين في في المنطقة الوسطى مشمس وحار جدا، ولا تغيير في درجات الحرارة، اما الرياح فستكون شمالة غربية خفيفة السرعة".

واضاف أن "المنطقة الشمالية سيكون طقسها حار مشمس مع بعض الغيوم، ولا تغيير في درجات الحرارة ، اما الرياح فستكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

واوضح أن "المنطقة الجنوبية فسيكون طقسها مشابها لطق المنطقة الوسطى تماما".

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