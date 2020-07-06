ايران توجه الاتهام لــ

2020/07/06 | 11:03 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

نشرت وكالة مهر نيوز الايرانية، تقرير سلطت من خلاله الضوء على التغييرات الاخيرة في المناصب الامنية فيما اعتبرتها مشبوهة، متهمة القائد الاسبق لقوات جهاز مكافحة الارهاب عبدالغني الاسدي وتعيينه رئيسا لجهاز الامن الوطني بدلا من الفياض، بأنه أميركي، بالرغم من علاقته بنائب رئيس هيئة الحش...

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