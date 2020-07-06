فلاحون غاضبون يقطعون طريق اربيل- الموصل

2020/07/06 | 11:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم فلاحون كورد، الإثنين، على قطع طريق اربيل - الموصل، وإتلاف بضاعتهم احتجاجاً على عدم وجود سياسة دعم لهم من قبل حكومة الإقليم.

وقال أحد الفلاحين لوكالة شفق نيوز، "نشتري الصندوق البلاستيكي ب250 ديناراً وندفع أجرة النقل 30 الف دينار عراقي، وعندما نأتي للعلوة نبيع البضاعة بابخس الاثمان ولانجد من يشتري".

واضاف نطالب حكومة الإقليم بفتح الطرق والسماح بنقل البضاعة الى المحافظات الاخرى.

وقال محتج آخر ليس هناك اي دعم حكومي لنا وليست هناك اماكن لاستلام المحصول.

وتسببت الإجراءات المشددة للوقاية من فيروس كورونا بتضرر أصحاب القوت اليومي.



والفلاحين والمزارعين الذين يتعذر عليهم تسويق المحاصيل بصورة معتادة

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