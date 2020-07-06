الكشف عن تنسيق بين العمل والداخليَّة لإيقاف دخول العمالة الأجنبيَّة

2020/07/06 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تنسيقها مع وزارة الداخلية لايقاف منح اقامة ودخول العمالة الوافدة الى البلاد بدون تراخيص عمل .وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، إنه “تم التنسيق مع وزارة الداخلية من اجل الاتفاق على عدم منح اي موافقة بما يخص اقامة العمالة الوافدة والعمل على ايقاف دخولها […]

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