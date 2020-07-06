وزارة النفط تعلن عن سد الحاجة المحلية من الغاز السائل

2020/07/06 | 11:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، اليوم الاثنين، أن إنتاجها كفيل بسد الحاجة المحلية للبلاد، والذي تصل معدلاته الى 4500 طن، بينما أكدت زيادة اعداد العجلات التي قامت بنصب منظومات الغاز بدل البنزين الى 11 الف عجلة بالتزامن مع ارتفاع اعداد المنافذ الخاصة بتجهيزهم.وقال مدير الشركة علي عبد الكريم الموسوي، […]

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