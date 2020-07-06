2020/07/06 | 11:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهد قضاء بلد في محافظة صلاح الدين في وقت مبكر من فجر اليوم الاثنين، حادثة غريبة من نوعها ادخلت الرعب في قلوب السكان.وبحسب شهود عيان، قامت عجلة نوع كيا برمي مجموعة كبيرة من عينات الدم ومسحات لمصابين بفيروس كورونا في شوارع القضاء.واظهرت الصور التي اطلعت عليها “يس عراق” انابيب جمع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: فجر مرعب في قضاء بلد.. عجلة ترمي عينات دم ومسحات لمصابي كورونا في الشوارع ومخاوف من تفشي العدوى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: فجر مرعب في قضاء بلد.. عجلة ترمي عينات دم ومسحات لمصابي كورونا في الشوارع ومخاوف من تفشي العدوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).