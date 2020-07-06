تعرف على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الاثنين

2020/07/06 | 11:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر منصة “يس عراق” اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي لهذا اليوم الاثنين 6 تموز 2020: بغداد – بورصة الكفاح 122,700 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي ) 122,250 123,250 ——————————— النجف 122,800 ————— اربيل 122,900 ————— البصرة 122,950 —————- الموصل 123,000 —————- السليمانية 122,950 —————- ميسان 123,000

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