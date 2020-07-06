رئيس اركان الجيش العراقي يصل إلى كركوك

2020/07/06 | 11:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس أركان الجيش العراقي عبد الامير رشيد يارالله، الإثنين، مترأساً وفداً عسكرياً وامنياً إلى محافظة كركوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظ كركوك راكان الجبوري كان في استقبال يارالله في مطار كركوك.

واضاف ان مباحثات بشأن الوضع الأمني، والإجراءات الخاصة بالوقاية من جائحة كورونا ستتصدر المباحثات

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