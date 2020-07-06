وكالة الاستخبارات: القبض على شبكة داعشية اغتالت ضابطاً بالشرطة اتحادية وأحد وجهاء صلاح الدين

2020/07/06 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاثنين، عن إلقاء القبض على شبكة "داعشية" مكونة من أحد عشر إرهابيا من بينهم امرأتان، مشيرة الى أن الشبكة اغتالت آمر الفوج الثاني شرطة اتحادية في صلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن قوة تابعة لها بالاشتراك مع الحشد الشعبي والشرطة المحلية في قضاء يثرب بمحافظة صلاح الدين تمكنت من إلقاء القبض على شبكة داعشية مكونة من أحد عشر إرهابيا من بينهم امرأتان، مطلوبون وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضحت، أن "الشبكة الارهابية قامت باغتيال آمر الفوج الثاني شرطة اتحادية وأحد وجهاء المحافظة المساندين للقوات الأمنية في قضاء يثرب، مؤكدة ان عناصر الشبكة اعترفوا صراحة بتنفيذ الجريمة وعدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وأخذ اتاوات ومبالغ مالية أثناء سيطرة عصابات داعش على القضاء".وأكدت وكالة الاستخبارات ان "عملية القبض على عناصر الشبكة استندت لاعترافات احد الإرهابيين الملقى القبض عليه سابقاً، مشيرة إلى قيامها بتدوين اقوال المتهمين واحالتهم إلى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".





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