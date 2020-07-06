قرب اطلاق شركة هواوي لهاتفها Huawei nova 7- 5G

2020/07/06 | 11:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هواوي رسميًا أنها ستطلق هاتف Huawei nova 7 5G قريبًا في دول مختلفة حول العالم؛ بدعم من تقنية شبكة الجيل الخامس (G5)، وباعتبارها واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم.وتلعب هواوي دورًا محوريًا في سوق الهواتف الذكية العالمية والابتكار التكنولوجي، فبالإضافة إلى السلسلة الرئيسية الشهيرة مثل سلسلة Huawei P التي تركز على التصوير […]

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