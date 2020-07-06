هيئة المنافذ تعلن تحقيق إيرادات بأكثر من 150 مليار دينار خلال الشهرين الماضيين

2020/07/06 | 11:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن مجمل الإيرادات المتحققة خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.

وأكدت الهيئة في بيان تحقيق أكثر من مئة وخسين مليار دينار بواقع نحو تسعة وستين مليار خلال شهر أيار، وثمانين مليار دينار خلال شهر حزيران، مشيرة إلى ارتفاع الخط البياني لإيرادات الشهر الماضي لأكثر من أحد عشر مليار دينار.

ولفت البيان إلى استمرار التعاون المشترك بين الهيئة والدوائر العاملة في المنافذ الحدودية من أجل مضاعفة الإيرادات ودعم الموازنة الاتحادية بالأموال في ظل الظروف المالية الاستثنائية، إضافة الى مضاعفة خطط الرقابة والتدقيق والتحري الأمني على الإجراءات المتخذة لإنجاز المعاملات الكمركية.

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