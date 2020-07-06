الحشد الشعبي يعلن دفن 90 متوفياً بكورونا في محافظة النجف

2020/07/06 | 11:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي اليوم دفن تسعين متوفيا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر إعلام الحشد في بيان أن طبابة الحشد تواصل نقل جثامين المتوفين بفيروس كورونا من بغداد وباقي المحافظات الى مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف، مشيرا إلى دفن تسعين متوفيا، لافتا إلى أن عدد الذين دفنهم من العاصمة بغداد اثنين وثلاثين متوفيا، فيما توزعت الاعداد الباقية على المحافظات الأخرى.

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