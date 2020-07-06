مسؤول عراقي يحذر من تضاعف الاصابات بكورونا ويقدم مقترحا

2020/07/06 | 11:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد حذر عضو خلية الازمة مدير الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة، رياض عبد الأمير، من تضاعف الإصابات بجائحة كورونا....

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