الهجرة : خطط لإعادة النازحين لمناطقهم

2020/07/06 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عدم تسجيلها أي اصابة بفيروس كورونا بين في مخيمات النازحين، فيما اكدت سعيها لا عادة المهاجرين العراقيين في تركيا الى البلد.

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