أول تصريح من الزراعة بعد زيارة وزيرها إلى لبنان والاتفاق على “تبادل النفط بمواد زراعية”

2020/07/06 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، إن الاتفاق مع الجانب اللبناني لم يكن يشمل استيراد مواد زراعية متوفرة محليًا.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريحات صحفية، إن “الوزارة لديها روزنامة زراعية تمنع استيراد المحاصيل الموفرة محليًا دعمًا منها للمنتج المحلي وتشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة الإنتاج الزراعي وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي […]

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