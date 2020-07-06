مراسلنا: تظاهرة في ذي قار احتجاجا على تردي الواقع الصحي (صورة)

2020/07/06 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل “العهد نيوز”، اليوم الاحد، ان محافظة ذي قار شهدت تنظيم مظاهرات احتجاجا على تردي الواقع الصحي وذكر المراسل ان المظاهرات انطلقت في قضاء الاصلاح، شرقي الناصرية بسبب تردي الواقع الصحي في المدينة.وبين: “حيث قام المتظاهرون بقطع الطريق الرئيسي في القضاء، مطالبين في ايجاد حل للواقع الصحي بالقضاء وعدم تهميشه من قبل دائرة […]

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