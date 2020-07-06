قلق في الهند بعد وفاة العشرات بسبب الصواعق

2020/07/06 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى 147 شخصا على الأقل جراء صواعق ضربت ولاية بيهار في شرق الهند خلال الأيام العشرة الأخيرة، بحسب السلطات التي حذرت من ظواهر قصوى على صعيد الأحوال الجوية في المستقبل، جراء التغير المناخي.وتصل حصيلة الوفيات إلى 215 شخصا من مزارعين وعمال ريفيين ومربي مواش، منذ نهاية آذار/مارس في هذه الولاية الأفقر في البلاد بحسب […]

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