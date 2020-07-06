الصادقون للقضاء والحكومة: صمتكم عن اغتيال المهندس مرفوض

2020/07/06 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت حركة الصادقون التابعة لعصائب اهل الحق، الاثنين، رفضها لـ”صمت” القضاء والحكومة على الإجراءات القانونية بخصوص اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس.وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تغريدة اطلعت عليها /المعلومة/، إن “امريكا ارتكبت جرائم كبرى في العراق واخرها جريمة اغتيال الشهيد القائد ابو مهدي المهندس وضيف العراق الشهيد القائد الحاج […]

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